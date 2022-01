Ferri: “Scudetto, Inter consapevole e non presuntuosa. Oggi sbaglia meno”

L'ex difensore nerazzurro: "Mercato? Andare a toccare adesso una squadra così ben strutturata è e pericoloso"

L'Inter sarà più forte anche della sosta forzata che la obbligherà a sfidare la Lazio domenica sera senza aver il ritmo che avrebbe avuto giocando ieri a Bologna. A pensarlo è Riccardo Ferri, ex difensore nerazzurro: "I vantaggi o gli svantaggi psicologici appartengono a squadre che non hanno certezze, cosa che non riguarda l’Inter. In questo momento l’Inter ha una consapevolezza tale che non credo possa farsi condizionare da una partita rinviata - le sue parole a Gazzetta.it -. Resta senza dubbio la favorita alla vittoria dello scudetto, non vedo come non potrebbe esserlo dopo quello fatto vedere nel girone d’andata. Credo che nello spogliatoio si cerchi di tenere a bada l’entusiasmo e gli elogi, ma c’è la consapevolezza di poter andare a prendere la seconda stella. Questa è una squadra che sa quanto vale ma che non pecca di presunzione, consapevole che ci sarà da lottare con almeno due o tre rivali fino all’ultimo".