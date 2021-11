Ferri: “Inzaghi ha sbagliato i cambi? Luogo comune perché ignoriamo una cosa”

L'ex difensore nerazzurro: "Il tecnico ha pensato di salvaguardare qualche giocatore in vista della Champions, però la squadra è calata nella totalità, non solo nei cambi"

Dopo la vittoria conquistata meritatamente contro il Napoli, nello studio Mediaset di 'Pressing' si analizza il finale di gara thriller nel quale l'Inter stava sperperando quanto di buono mostrato nei primi 75'. Sotto processo dei giornalisti presenti finisce soprattutto Simone Inzaghi, colpevole di aver sbagliato i cambi. Non per Riccardo Ferri, che ha una spiegazione per il calo fisico dei nerazzurri: "E' un po' un luogo comune dire che ha sbagliato i cambi. I miei amici mi hanno mandato messaggi di questo tenore, ma ignoriamo un discorso: quando fai forte come stasera (ieri sera ndr), come successo in tante altre partite, ci sta che la distribuzione delle forze non sia stata gestita bene. Inzaghi ha pensato di salvaguardare qualche giocatore in vista della Champions, però la squadra è calata nella totalità, non solo nei cambi. La squadra ha speso tanto, soprattutto premendo sull'acceleratore per recuperare lo svantaggio".