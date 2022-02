Ferri: “Inter, turnover doveroso in Coppa Italia. Napoli? Temo tre giocatori”

L'ex difensore parla anche del derby: "Fino al 70′ la squadra di Inzaghi aveva spadroneggiato, poi l’ingresso di Brahim Diaz ha fatto saltare i meccanismi del centrocampo"

Il tour de force che attende l'Inter nei prossimi sette giorni impone dei calcoli a livello di turnover, secondo Riccardo Ferri, che suggerisce a Simone Inzaghi di fare qualche rotazione stasera nella gara di Coppa Italia contro la Roma: "E' un obiettivo importante per l’Inter così come per le squadre ancora in corsa, ma credo che sia doveroso fare riposare qualche giocatore, anche perché ci sono poi Napoli e Liverpool - le parole dell'ex difensore nerazzurro a Radio Marte -. Credo che sarà una partita sicuramente molto avvincente, si scontrano due squadre che arrivano da due partite molto contestate e controverse, vogliono ovviamente rendersi protagoniste subito".