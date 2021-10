Ferri: “Fallo di Dumfries da rigore. C’è da capire se l’arbitro aveva visto o meno”

Il commento dell'ex difensore interista sul rigore di Dumfries durante il derby d'Italia

Presente all'evento Wembrace Sport, organizzato da Bebe Vio e art4sport per promuovere lo sport tra campioni olimpici e paraolimpici, l'ex interista Riccardo Ferri è stato pizzicato dal nostro inviato che lo ha sollecitato sul derby d'Italia giocato ieri a San Siro tra Inter e Juventus. "Sempre felice di partecipare a eventi con sfondo sociale. È anche divertente, riuscire a tornare alla gente è la cosa che fa più piacere in questo periodo" ha premesso l'ex difensore interista.

“Nel calcio c’è sempre un errore che volte determina la sconfitta, la vittoria o il pareggio come ieri sera. Ci sono cose che lasciano un po’ il tempo che trovano ma bisogna andare a rivedere il regolamento e attenersi a quello. Dumfries ha fatto sicuramente un fallo che poteva determinare un calcio di rigore. Poi possiamo andare a sindacare se l’arbitro aveva visto o meno ed evidenziato o no il fallo. È stato richiamato ed è andata così, poi fai analogie con altri campi dove falli così o ancora più eclatanti che non sono stati neanche visionati dal Var ed entriamo nei meandri del sospetto e dei pregiudizi che vorrei evitare”.