Ferri a ITV: “Oggi la classifica non conta. Pronti ad affrontare la stagione”

Il commento e le sensazioni dell'ex interista a Inter TV

“La teoria in queste partite non ha grande fondamento. Sappiamo che non ci sono squadre non organizzate che vengono a San Siro a fare la loro partita, cercando di metterci in difficoltà e cercando di aggredirti dal punto di vista fisico. Sarà una partita quindi con tutte le difficoltà del caso, certo che se guardiamo la classifica possiamo abbozzare un sogghigno ma in questo momento la classifica non conta in queste partite. Conta l’atteggiamento della squadra, conta che l’Inter abbia dimostrato finora sempre di voler fare la partita e di voler sempre prendere l’avversario, anche nella loro area. Fino ad ora l’Inter ci ha sorpresi sotto questo punto di vista: perché è una squadra che piace per come sviluppa il gioco, per comeinterpreta le partite e soprattutto per affronta gare come questa che in teoria… Non uso neanche l’aggettivo”.