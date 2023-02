"Stiamo vicino a questa squadra meravigliosa" è l'appello di Massimo Ferrero che affida ai microfoni di Sportmediaset il suo discorso rivolto ai giocatori della Sampdoria, impegnati lunedì prossimo con l'Inter. "Qualcuno dice che la tengo in ostaggio ma io non tengo in ostaggio nessuno. Se c’è un compratore sono pronto a vendere. Io mi rivolgo alla squadra e all'allenatore Stankovic: andate in campo lunedì contro l'Inter asfaltateli. Perché come ho sempre detto da presidente, il calcio è 11 contro 11, chi mangia più erba vince".