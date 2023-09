Intervistato da News.Superscommesse, Adriano Ferreira Pinto, attualmente in forza al Ponte San Pietro in Serie D, ha espresso le proprie idee sulla corsa Scudetto ponendo l'Inter tra le favorite: "Il Napoli ha fatto un campionato strepitoso lo scorso anno, ma l'Inter aveva le potenzialità per vincerlo già nella passata stagione. Vedo i nerazzurri favoriti, hanno una squadra fortissima in ogni ruolo. Sulla carta la squadra da battere, però, resta il Napoli, che può rifare i punti dello scorso anno. Poi c'è il Milan che ha dimostrato di avere velocità e forza.

Prima dipendeva troppo da Leao, ora la musica è cambiata. Sarà un campionato combattuto. Non è da sottovalutare anche la Juventus che non ha le Coppe".