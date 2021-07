Ferrari: “Nandez più ‘facile’ di Bellerin. Kurzawa? Non so se il Psg lo vende”

L'agente: "L'Inter si concentrerà soprattutto sulla fascia destra"

Ospite di Calciomercato.it, l'agente e intermediario Fabrizio Ferrari ha detto la sua sui movimenti più caldi del mercato dell'Inter, che sta lavorando soprattutto per trovare il laterale destro che dovrà sostituire Achraf Hakimi: "Non so se il PSG abbia Kurzawa inserito nella lista dei giocatori in uscita: il ragazzo viene da due stagioni piuttosto altalenanti ma credo che l’Inter si concentrerà molto di più sulla fascia destra. Tra Bellerin e Nandez è più facile l’uruguaiano secondo me visti i rapporti fra i club”.