"Nel momento in cui l'Inter doveva dimostrare la sua forza, la Juventus è stata in grado di limitarla tantissimo. Non è stata una bella partita, non sembrava neanche Juve-Inter per come erano bravi e buoni in mezzo al campo, ma ne esce leggermente meglio la Juventus". Questa l'analisi di Ciro Ferrara ieri sera su Dazn riguardo al derby d'Italia di domenica sera.

"Sul gol dell'Inter perdono Bremer perché va allo scatto con Thuram e ci sta che il francese metta questa palla in mezzo. Meno ci sta l'uscita di Rugani e soprattutto il movimento di Lautaro che prima è davanti a Gatti per poi spostarsi alle spalle e ripresentarsi davanti - dice ancora Ferrara - Lotta scudetto?Dobbiamo metterci in testa che rispetto all'anno scorso, quest'anno le quattro squadre nei primi quattro posto possono tranquillamente giocarsela. Vedo un campionato assolutamente equilibrato".