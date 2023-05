Durante un intervento a DAZN, Ciro Ferrara ha parlato degli obiettivi stagionali delle squadre milanesi, condividendo una probabilità nemmeno così remota considerando la situazione: "Se una tra Inter e Milan raggiungesse l’obiettivo della qualificazione in Champions Laegue avrebbe centrato un ottimo obiettivo, se non lo raggiungesse non significherebbe che ha fallito. Il fallimento sportivo non esiste - spiega Ferrara citando il discorso del cestista greco Giannis Antetokounmpo -, anche perché poi una delle due magari arriva in finale con la possibilità di vincere".