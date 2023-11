Sono i giorni che precedono il derby d'Italia ed è sempre tempo per ascoltare il pensiero di illustri ex giocatori che l'hanno giocato. Anche Ciro Ferrara si è espresso a Radio Serie A: "Queste partite sono decise anche da chi non te l’aspetti. Ovviamente l’occhio cade su chi può fare la differenza. Con la Juventus, Chiesa gioca in maniera diversa dall’Italia, secondo Allegri può fare 15-16 gol. Ha le qualità per influire in questo derby, ma dall’altra parte ci sono giocatori forti. Partita bella e sempre molto sentita, so che cosa vuol dire per entrambe le squadre".