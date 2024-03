"Guardiamo al cammino della nostra squadra, domenica dopo domenica e preparando una partita alla volta, così da provare a realizzare quello che sarebbe un sogno". L'ultimo ko contro l'Inter non cambia le ambizioni del Bologna, come sottolinea l'ad Claudio Fenucci durante 'Radio Anch'Io Sport' sulle frequenze di Rai Radio 1.

Che significherebbe il Bologna in Champions League?

"Facendo tutti gli scongiuri, un Bologna in Europa, al di là della Champions, sarebbe un bellissimo segnale per tutto il calcio italiano. Come fatto dall'Atalanta negli anni scorsi, preparando un'organizzazione societaria seria, con le persone giuste nell'area sportiva, l'allenatore e un gruppo che va oltre alle aspettative, si può fare un cammino diverso e dare una prospettiva nuova a molti club".

Più difficile trattenere Motta o Zirkzee?

"L'allenatore è stato artefice di questa crescita e speriamo rimangano con noi sia lui che i calciatori. Thiago è contentissimo a Bologna, è come se avesse un contratto più lungo di quello che realmente ha. Su Joshua... Ci piace poco parlare del futuro dei nostri calciatori, preferiamo vivere ogni momento del presente, c'è grande entusiasmo. Premettendo che comunque la volontà sarebbe quella di tenere tutti".