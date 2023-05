A margine della cerimonia di consegna del Premio Bulgarelli a Bologna, l'ad del club felsineo Claudio Fenucci ha parlato del futuro di Thiago Motta: "Al di là del contratto, spero che ci sia da parte sua - come c'è da parte nostra - la convinzione di fare un percorso insieme. Per quanto riguarda la programmazione, è comunque in corso; Giovanni Sartori e il suo team stanno lavorando.

La scorsa settimana abbiamo fatto una riunione sullo scouting: abbiamo visionato dal vivo più di 1400 partire quest'anno. I nomi e i possibili rinforzi ci sono, ma per parlarne con il mister aspettiamo la fine della stagione, perché dobbiamo rimanere concentrati sul finale".