Felipe Anderson, attaccante della Lazio che ben conosce l'Inter, crede che sia molto ardua l'impresa che è chiamato a fare il Benfica questa sera a San Siro, dove dovrà ribaltare lo 0-2 dell'andata per passare alle semifinali di Champions: "Secondo me i nerazzurri sono più forti, la stagione non è andata bene in Italia, hanno avuto qualche infortunio, ma hanno una grande rosa, tante opzioni - le sue parole a SAPO 24 -. Dopo un 2-0 sarà difficile per il Benfica; nulla è impossibile, certo, ma bisognerà fare molto di più di quanto fatto a Lisbona.

Serve fare gol, segnare ad ogni occasione, visto che l'Inter non concederà molto, sapendo che è meglio difendere che andare a cercare altri gol. Se il Benfica segna presto e sfrutta praticamente ogni chance, ciò renderà nervosa l'Inter".