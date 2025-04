Enrico Fedrighini, consigliere indipendente del Comune di Milano, parlando nel corso di una manifestazione tenutasi nei giorni scorsi fuori da Palazzo Marino per protestare contro il nuovo stadio di San Siro e contro il decreto 'Salva-Milano', ha attaccato “l’opacità delle trattative" e il bando pubblico pubblicato dal Comune la scorsa settimana. “Siamo di fronte a un bando preconfezionato nel quale si sa già chi vincerà", con chiaro riferimento a Milan e Inter che hanno presentato nei giorni scorsi il documento di fattibilità. "Questo avviso pubblico è stato elaborato in base alle proposte presentate dalle società”.

Fedreghini ha poi sottolineato come il prezzo dello stadio sia stato stabilito anche in base ai pareri delle società Milan e Inter che sono potenziali acquirenti dello stadio. Infine, ha ricordato come resti per i consiglieri comunali inaccessibile il progetto di ristrutturazione del Meazza preparato da WeBuild, bocciato dai club e quindi accantonato. “Perché è tutt’ora impedito ai consiglieri comunali la consultazione di quel progetto? Quali costi prevedeva rispetto al progetto dei club, con i quali si sta trattando in modo opaco?”.