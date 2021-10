Fedele: “Insigne non rimarrà al Napoli. Queste le cifre che propone l’Inter”

L'ex agente dei Cannavaro: "De Laurentiis si è avvicinato alle richieste del calciatore, ma per me lui è già da un'altra parte"

Adriano Fedele, ex agente dei fratelli Cannavaro, esclude che Lorenzo Insigne rimarrà al Napoli la prossima stagione. Anche perché, come rivela ai microfoni di Televomero, per il giocatore è sul tavolo una proposta di quelle importanti da parte dell'Inter: "Insigne resta? No, non credo a questa possibilità. Per me il capitano è già da un'altra parte. L'Inter ha proposto al calciatore una cifra pari a sei, sette milioni alla firma. Inoltre Beppe Marotta avrebbe offerto 5,6 milioni a stagione per un quinquennale. Il Napoli non vuole riconoscere a Lorenzo Insigne il bonus alla firma. Il calciatore si chiede perché sia stato concesso in passato e non a lui: è questo il vero problema. Aurelio De Laurentiis si è avvicinato alle richieste del calciatore. Se prima era deciso a non rinnovare il contratto al calciatore, ora c'è un disgelo tra le parti. Tuttavia, per come la vedo io, Lorenzo Insigne non resterà a Napoli".