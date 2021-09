Il club neroverde fa il punto sulla vendita dei tagliandi attraverso un comunicato ufficiale

I tifosi dell'Inter sono pronti a far sentire il loro appoggio anche lontano da Milano. Sabato sera scoccherà l'ora di Sassuolo-Inter: a tal proposito, il club neroverde comunica che sono già esauriti i biglietti in Tribuna Nord (Settore Ospiti) e gli accrediti per le persone diversamente abili.