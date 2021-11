FC Internazionale e A2A: partnership rinnovata per 2 anni

Il Gruppo A2A, tramite la controllata A2A Energia, si conferma Official Energy Partner

Il Gruppo A2A si conferma Official Energy Partner dell'Inter anche per il prossimo biennio. Ecco la nota ufficiale del club nerazzurro:

"Si rinnova quindi anche per le stagioni 2021-2022 e 2022-2023 una collaborazione strategica che ribadisce l’intenzione di condividere un percorso comune verso gli obiettivi di sostenibilità ed efficienza. Innovazione, spirito di squadra e attenzione al futuro del Pianeta e delle nuove generazioni sono valori su cui si è ottimamente lavorato fin dall’inizio della collaborazione e che continueranno ad accompagnare con determinazione il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi. Continua quindi la possibilità di sottoscrivere per i tifosi l’offerta luce e gas “Passione Inter”, prezzo fisso 24 mesi ma soprattutto Energia 100% Green, di partecipare al concorso che mette in palio i biglietti per le partite della tua squadra del cuore e di ricevere uno sconto del 10% all’Inter store su tutti i prodotti della squadra".