Marco Fassone, doppio ex sul fronte dirigenziale di Inter e Napoli, intervistato da Kiss Kiss Napoli ha detto la sua sulla sfida di questa sera a San Siro: "Inter-Napoli vale tanto, non sono partite decisive ma siamo tutti curiosi di sapere come stanno le squadre dopo questa sosta molto particolare. Vale ma non ancora così tanto come quella del girone di ritorno. Sono curioso di sapere come stanno tutti i giocatori, che siano o no andati al Mondiale. Questa sera vedremo cosa succederà dopo questa anomalia".