Fascia destra, è Dumfries il preferito dai tifosi. Nandez piace, meno Bellerin

L'esito dell'ultimo sondaggio di FcInterNews.it

La ricerca dell'erede di Achraf Hakimi sulla fascia destra dell'Inter è ancora in corso. Ad oggi, sono tre i candidati, chi più chi meno, a rilevare questo onere non da poco: Denzel Dumfries, Nahitan Nandez e Hector Bellerin. In attesa di capire come si muoveranno Beppe Marotta e Piero Ausilio, rigorosamente low cost, ecco quali sono le preferenze dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggioad hoc: