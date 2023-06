"È stato uno choc". Jan Vertonghen lascia da parte la sua proverbiale diplomazia per commentare il 'caso Courtois' esploso nello spogliatoio del Belgio dopo che il portiere del Real Madrid ha deciso di lasciare il ritiro una volta scoperto che la fascia da capitano sarebbe finita non sul suo braccio ma su quello di Romelu Lukaku. "Quando un giocatore va via in questo modo, la faccenda diventa materia di discussione anche all'interno del gruppo - ha ammesso l'esperto difensore dell'Anderlecht in conferenza stampa -. Soprattutto se parliamo di uno come Courtois, che è molto importante per noi. Sono circolate della indiscrezioni, poi la storia è stata confermata dall'allenatore della Federcalcio.

È la prima volta che ci capita una cosa del genere. So come ci si sente a perdere la fascia, lo ammetto: questa cosa ti tocca in qualche modo l'onore. Ma non farei mai quello che Thibaut sta facendo adesso, figuriamoci lasciare la Nazionale. Tutti sanno che è un onore per me giocare per il mio Paese".