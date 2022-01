Fascetti: “Dybala-Juve, il calciatore ha il coltello dalla parte del manico”

L'ex allenatore del Bari: "Se quell'ingaggio non glielo darà la Juve, glielo darà qualcun altro"

Commentando l'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus, Eugenio Fascetti analizza le conseguenze sulla situazione di Paulo Dybala ai microfoni di Tutto Mercato Web: "A questo punto vediamo, in ogni caso l'argentino non si ritroverebbe in mezzo alla strada. Non abbasserà le pretese, se quell'ingaggio non glielo darà la Juve, glielo darà qualcun altro. Il coltello dalla parte del manico ce l'ha lui".