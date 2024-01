L'ex allenatore Eugenio Fascetti, intervistato da Radio CRC, ha detto la sua sul duello per lo Scudetto: "Inter e Juve sono irraggiungibili, credo che il Napoli lotterà per il quarto posto perché immagino che il Milan prenderà il terzo. L’anno scorso il Napoli ha dominato, quest’anno lo scudetto andrà a Juve o Inter perché nonostante la squadra nerazzurra abbia tutto per vincere, la Juventus ha dalla sua il carattere. Darei un 10% in più all’Inter, l’unico problema è tenere la squadra in condizione fino alla fine del campionato pur giocando tante partite. Come qualità ha qualcosa in più”.