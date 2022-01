Farris in conferenza: “Cosa è mancato a Dzeko? Probabilmente un po’ di fortuna”

L'analisi del vice di Inzaghi in conferenza stampa

Partita difficile e ostica quella andata in scena questa sera al Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter, dove le due nerazzurre non vanno oltre lo 0-0, risultato che il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, analizza anche in conferenza stampa. Di seguito un estratto: "Abbiamo sbagliato pochissimo, anche perché con l'Atalanta sbagliare è un rischio, infatti una delle occasioni nasce da un nostro errore ma anche dalla loro grande pressione. La nostra costruzione ci ha permesso di avere buonissime occasioni. Mi viene in mente l'occasione di testa di Edin, l'ultima conclusione di D'Ambrosio, la grande parata che ha fatto Musso sul Niño Sanchez... Insomma le occasioni le abbiamo avute ma siamo anche stati bravi a non prendere gol".