Farris in conferenza: “Speriamo sia l’inizio di un lungo ciclo con Inzaghi”

"Non ci son segreti, se non quello dell'unità e dello spirito di gruppo. Per battere la Juvents serve consapevolezza e serve offrire una super prestazione. Loro hanno messo in campo storia e campioni, noi l'abbiamo vinta all'ultimo istante ma con merito. Non importa chi gioca all'inizio o chi entra dopo, questo è un grande gruppo".