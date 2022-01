Farris a ITV: “Stasera punto che vale oro. Non sottovaluteremo la Coppa Italia”

L'analisi del vice di Simone Inzaghi ai canali ufficiali del club

"Abbiamo avuto il dominio del possesso palla. Stranamente l’Atalanta, che di solito ti viene a pressare forte, non è riuscita a metterci grande pressione, forse ci ha aspettato. Hanno avuto grande rispetto di noi cambiando il modulo. Probabilmente si sono ritrovati con qualche giocatore in meno e sono stati costretti a farlo. Nel secondo tempo abbiamo creato quelle situazioni pericolose che potevano farci portare casa la partita ma è anche vero che l’Atalanta ha avuto dei palloni sui quali Samir è stato fenomenale. Ottimo punto quindi, non dimentichiamo che veniamo dal dispendio di energie incredibili sia fisiche che mentali di mercoledì, centoventi minuti con la Juve e oggi trovare l’Atalanta, squadra più fisica del campionato, non è stato l’ideale ma il calendario ci ha offerto questo, e siamo venuti qui col piglio della grande squadra che siamo. Abbiamo provato a portarla a casa e ci teniamo il punto".

“Sono d’accordo, anche perché non puoi vincerle tutte altrimenti faremmo 120/130 punti. Ovviamente se non puoi vincere, non devi perdere, soprattutto quando stai davanti e oltretutto in un campo così difficile perché l’Atalanta è ormai da considerare da anni nell'élite della Serie A. Fanno la Champions, hanno un ottimo parco giocatori tanto è vero che oggi hanno sopperito bene alle assenze e questo dà ulteriore merito a loro però anche alle nostre capacità di creare sempre. Peccato che non siamo riusciti a trovare il gol decisivo ma bene a non averlo neanche subito".