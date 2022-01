Farris a ITV: “È la vittoria del gruppo contro una grandissima Juve”

"Coppa fortemente voluta, una vittoria che deve darci maggiore consapevolezza", ha aggiunto Farris

Grande gioia in casa nerazzurra dopo la vittoria ottenuta in extremis in Supercoppa italiana contro la Juventus. A Inter TV è Massimiliano Farris, allenatore in seconda a commentare il primo trofeo stagionale della Beneamata: "Il mister è senza voce, io quasi perché è stata un’esplosione di gioia che ci ha travolti tutti. A volte si immagina di vincere all’ultimo soffio, credo che ce la siamo fortemente meritata. È stata una coppa fortemente voluta. Siamo orgogliosi, siamo felici, la cosa principale è che questo è un grande gruppo, formato da grandissimi giocatori. Questo è il momento di spendere parole per Ranocchia, D’Ambrosio, gente che non è scesa in campo ma che fa parte di questo grande gruppo. Ci siamo conosciuti all’inizio, abbiamo apportato qualche modifica tattica. Stasera abbiamo affrontato una grandissima Juve, reduce da una striscia positiva. Questa vittoria deve farci capire qual è il nostro potenziale e che possiamo sognare lo Scudetto”.