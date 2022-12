Davide Faraoni , ex giocatore dell'Inter ora in forza al Verona , è tornato a parlare del suo passato in nerazzurro in una chiacchierata con Cronache di Spogliatoio. Il laterale lo ha fatto scrivendo una nota come se fosse tornato indietro quando vestiva la maglia dell'Inter.

"Quest’anno non è stato reale. Io, in Prima Squadra all’Inter. Mi rendo conto solo adesso di quanto fossi in una dimensione non reale. In un sogno, direi. Avevo l’incoscienza di un ragazzo, e questo mi faceva giocare con tranquillità - si legge -. Ora, qualche mese dopo, ho realizzato e di colpo ho capito quanto sia difficile restare in Serie A. Questa riflessione, ultimamente, mi ha penalizzato. Non sono alla loro altezza, non posso restare all’Inter. Sono arrivato dopo il Triplete, non c’entro niente con loro, né tecnicamente e né fisicamente. Voglio mettermi in gioco: andrò all’Udinese. Avevo bisogno di andare via. Aver fiducia, stare in panchina e poi rientrare".