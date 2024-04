A gennaio, dopo 101 partite in A e 132 in B, Paolo Faragò ha dovuto dire addio al calcio per problemi fisici, risolvendo il suo contratto con il Como. La Gazzetta dello Sport l'ha intervistato per parlare di Fantacalcio: lì non si è fermato...

Che lega avete?

"Ne ho due, una con 9 amici di Novara e una con quelli di Cagliari. Parleremo della prima. Agiamo con l’asta. Fino a quando sono stato a Como giocavo con otto compagni, ho dovuto abbandonarli. È un modo per stare bene in compagnia, ci sono quel paio di volte in cui ti incontri per l’asta che sono molto divertenti".

Su chi ha puntato?

"Sul portiere. Unico interista, peraltro. Dopo anni in cui prendevo portieri a uno e beccavo valanghe di gol, ho scelto Sommer che è una garanzia. Infatti sono terzo in classifica".

A centrocampo avrà preso l’ex compagno Barella.

"Costava troppo. Lo vorrei sempre. Prima non lo prendevi per i gialli, oggi sforna gol e assist. Ho Rabiot Loftus-Cheek, Pereyra, Colpani, Politano e Kostic. E in difesa Danilo e Cambiaso. Per ora va bene".