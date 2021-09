Faivre: “Avevo deciso di andare al Milan. Ora lavorerò per offerte migliori”

Il centrocampista del Brest: "Con lo Strasburgo fuori per precauzione, non volevo compromettere il trasferimento in Italia"

Intervistato da TF1 nel corso del programma 'Téléfoot', Romain Faivre, centrocampista del Brest, è tornato sulla proposta da parte del Milan che ha fatto discutere molto in Bretagna senza nascondersi: "Un club come il Milan che viene a cercarti, Paolo Maldini che ti chiama, fa sempre piacere, è lusinghiero. Avevo deciso con la mia famiglia e avevo preso la decisione di andare al Milan. Ho scelto di non giocare con lo Strasburgo per precauzione, non volevo compromettere il trasferimento in Italia. Penso che sia stato un errore ma abbiamo preso questa decisione, adesso ci siamo passati sopra e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Cosa vorrei? Disputare una buona stagione con il Brest. Continuerò a lavorare per avere offerte ancora migliori", dichiara Faivre, dato come potenziale obiettivo anche dell'Inter per il futuro.