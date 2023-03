Pochi minuti prima del fischio d'inizio del match contro il Friburgo, Nicolò Fagioli si lascia andare anche ad un complimento verso Inter, Milan e Napoli, le tre italiane che hanno strappato il pass per i quarti di Champions League. "Siamo felici per le italiane in Champions - ammette il centrocampista della Juventus a Sky Sport -. Ora tocca a noi qualificarci qua in Europa League".