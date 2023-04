"Facciamo squadra per il pianeta e proteggiamo insieme 1,5 milioni di insetti impollinatori" è l’appello che lancia Lega Serie A insieme ad AWorld, l’App a supporto della campagna globale contro il cambiamento climatico ActNow delle Nazioni Unite e a 3BEE, azienda leader nella tutela della biodiversità tramite la tecnologia.

In occasione della 31esima giornata di Serie A TIM, i capitani di tutte le squadre indosseranno la fascia dedicata alla Giornata Mondiale della Terra realizzata dalla Lega Serie A. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`iniziativa, mentre in tv al momento del sorteggio del campo andrà in onda una grafica personalizzata.

Le climate tech company italiane AWorld e 3BEE inviteranno calciatori, pubblico, tifosi e media a scendere in campo e agire in prima persona per la salvaguardia dell’ambiente contribuendo, grazie alle proprie attività, a proteggere 1,5 milioni di impollinatori che impollineranno fino a 1,5 miliardi di fiori e piante nettarifere. L’attività vedrà il coinvolgimento attivo di tutti i tifosi della Serie A TIM che verranno invitati a scaricare l’app AWorld ActNow e iscriversi alla sfida collettiva (Challenge) per generare il maggior impatto positivo possibile attraverso azioni concrete e risposte a quiz. L’obiettivo è completare, dalla 31ª Giornata a fine Campionato, 100.000 attività di salvaguardia del Pianeta e della Biodiversità.

Al raggiungimento della missione 3BEE andrà a monitorare alveari fino a 750.000 api.

A questo punto la palla passerà a calciatori, squadre e media, che grazie al Fanta Pianeta potranno contribuire alla protezione di altre 750.000 api.

A ogni gol segnato verrà infatti associata la tutela di 10.000 api e per ogni gesto compiuto in campo dai calciatori per ricordare l’iniziativa ne verranno protette 10.000.

L’iniziativa appoggia l’appello lanciato da Green and Blue “Capitani per il Clima”, un appello che ha come primi firmatari Alessandro Del Piero, Domenico Berardi, Davide Calabria e Matteo Pessina e che chiede ai calciatori di scendere in campo per la 31ª Giornata con una fascia da Capitano che ricordi l’urgenza della Crisi Climatica. Per ogni Capitano con la fascia dedicata alla Giornata Mondiale del Pianeta verranno protetti 5.000 apoidei. Anche telecronisti e giornalisti potranno contribuire ricordando la campagna durante telecronache e interviste. Per ogni menzione verranno salvaguardate 10.000 api. Verrà premiata la squadra che avrà dato il maggior contributo attraverso gol, azioni e citazioni dell’iniziativa.

3BEE con i suoi alveari e Polly House, casette per impollinatori selvatici, andrà a proteggere fino a 1.5 milioni di impollinatori premiando l’impegno congiunto di tifosi, squadre, calciatori e media, contribuendo a preservare grazie a questi preziosissimi insetti, la biodiversità. L’attività è basata sul framework “Boost the Change”, un’innovativa metodologia ideata da AWorld insieme ad AWE Sport e Politecnico di Torino, pensata per sensibilizzare i fan attraverso una dinamica coinvolgente e un format che massimizza il coinvolgimento dei fan per rendere più efficaci i risultati ottenuti.

Le azioni registrate durante l’iniziativa verranno valutate e misurate scientificamente, restituendo un punteggio di sostenibilità prodotto dalle attività dei tifosi. Il Sustainability Fan Print Index (SFP INDEX) permetterà di valutare i risultati ottenuti di confrontarli con future iniziative e con i risultati di altri eventi, con l’obiettivo di trasformare ogni evento sportivo e non in un momento di divulgazione, attivazione e creazione di cultura della sostenibilità