Facchinetti: “Inzaghi ci fa divertire. Lukaku? La colpa è del procuratore”

Francesco Facchinetti, ai microfoni di Radio Nerazzurra, ha parlato della vittoria dell’Inter in Supercoppa contro la Juventus: “Ho visto la partita da solo, non riesco più ad andare allo stadio perché fisicamente sto troppo male. Ho preso questa decisione dopo essere andato in curva per vent’anni e da quel momento ho imparato a gestirmi. Ieri sera ho sofferto, la squadra poteva giocare meglio, ma sono molto contento per la vittoria. Dopo il gol dei bianconeri qualcosa si è rotto, ma poi abbiamo recuperato. Questa moda di riuscire a recuperare lo svantaggio ha dato soddisfazioni agli interisti e agli italiani”.

Il cantante ha poi eletto Inzaghi come migliore in campo e ha sottolineato alcune differenze con Conte: “Simone ha preso in mano una squadra che aveva lo stampo e la cazzima di Antonio, che nello stesso tempo ci faceva divertire poco. Conte è l’allenatore più nervoso che abbia mai visto e questa caratteristica la trasmetteva alla squadra. Simone, invece, è una persona tranquilla e di conseguenza la squadra è più serena. La squadra gioca meglio e ci ha fatto divertire. E’ stato un lavoro difficile e complesso, ha preso in mano una squadra che ha vinto il campionato, ma ha migliorato il gioco e i risultati, nonostante le cessioni di Lukaku, Hakimi e l’addio di Eriksen. La Juventus grandi mancanze, ma abbiamo vinto nel miglior modo possibile. Vincere al 120’ è una cosa incredibile”.

Facchinetti, inoltre, ha parlato anche delle dichiarazioni di Lukaku, che si è scusato con i tifosi dell’Inter, dopo aver accettato la ricca offerta del Chelsea: “Non riesco a capire perché i giocatori non dicono la verità, ovvero che lo fanno per soldi. Nel 2022 non è un peccato. Non sono un mercenario se il mio contratto scade e vado in un’altra squadra perché offre di più. Altri, invece, fanno dei casini allucinanti e dicono cose che non hanno senso. La colpa è dei procuratori, che dovrebbero trovare alcune persone in grado di gestirli nel modo giusto. Pastorello è un grande procuratore, ma la moda di spostare un giocatore da una squadra all’altra è finita. Oggi i giocatori sono delle rockstar, devono imparare a parlare al microfono, sono dei punti di riferimento, ci sono i social”.

Facchinetti, inoltre, difende Handanovic, che in alcuni casi viene criticato dai tifosi per i suoi errori: “Il gol di ieri non è colpa sua, ma di De Vrij. Quello con la Lazio è colpa sua e di altri 3 giocatori. L’Inter non può fare un errore così, ma c’era anche Immobile, che è un serial killer. Questa congiunzione astrale sfigata ha portato al gol dei biancocelesti. Dal punto di vista storico abbiamo sempre avuto grandi portieri. Secondo me essendo l’unico ogni tanto fa danni”.

La lunga intervista si è conclusa con una domanda sulla possibilità di scambiare una vittoria in Coppa Italia con il passaggio del turno in Champions League. Una cosa che non piace a Facchinetti: “Ti direi di no, perché poi dovremmo barattare tutto anche uno scudetto. Noi siamo l’Inter, dopo aver rifatto il sorteggio abbiamo pescato la squadra più forte. Siamo nell’Olimpo delle squadre più forti d’Europa e primo o poi le devi incontrare. Spero che il Liverpool la prenda un po’ sottogamba, ma noi dobbiamo dare il massimo. Intanto abbiamo portato a casa un trofeo, andiamo dritti in campionato e giochiamo bene, anche se abbiamo delle partite complicate e complesse. Dobbiamo giocarcela con i Reds”.

