Facchetti: “Stadio nuovo, io avrei auspicato un referendum tra i tifosi”

Dal circolo del tennis di Reggio Emilia, dove è stato ospite dell'Inter Club della città emiliana giovedì scorso, Gianfelice Facchetti ha espresso la sua opinione in merito alla costruzione del nuovo stadio di San Siro: "Non sono contrario per principio ad un nuovo stadio per Milano, ma mi spiace riscontrare che non ci si è preoccupati di ascoltare la voce dei tifosi che sono la parte più importante e determinante del calcio. Un recente sondaggio effettuato ha evidenziato che il 60% dei tifosi meneghini vuole ristrutturare San Siro anziché avere uno stadio nuovo, il 10% addirittura vorrebbe mantenere San Siro così come è ora".