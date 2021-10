Facchetti: “L’Inter di Inzaghi è partita bene. A Calhanoglu va dato tempo”

Le parole del figlio dell'indimenticabile Giacinto: "C'è da sperare di poter recuperare terreno in Europa"

"L'Inter è partita abbastanza bene, c'erano da mettere in conto delle difficoltà ma trovare soluzioni in poco tempo non era scontato ed è stato fatto al meglio - le sue parole a Tmw -. Inzaghi si è calato bene nel suo ruolo, c'è da sperare di poter recuperare terreno in Europa. Scudetto? Il Napoli sicuramente è forte e aggiunge ogni anno dei bei mattoni ed è partito forte, c'è il Milan, la Juve che ha la rosa più forte e c'è anche la stessa Roma con Mourinho che fa il distaccato, ma io non mi fido".