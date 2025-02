Como-Napoli di domenica prossima sarà l'occasione per Cesc Fabregas di riabbracciare quell'Antonio Conte con cui al Chelsea ha condiviso i trionfi in Premier League e FA Cup. "E' un allenatore incredibile per le squadre che non stanno andando benein quel momento perché spinge, arriva con un messaggio impattante e mette tutto in ordine - le parole del tecnico dei lariani a Sky Sport -. E' un vincente, la gente capisce subito ciò che vuole ed è così che inizia ad alzare il livello. In questo lui è fortissimo, non è un allenatore che parla tantissimo.Per lui conta solo vincere, quasi come se i giocatori fossero robot".