Ha il nome di Giovanni Fabbian il rimpianto più grande per la Sampdoria in sede di mercato. Il quotidiano Il Secolo XIX racconta un retroscena sul centrocampista di scuola Inter ora al Bologna: i blucerchiati hanno seguito il giocatore con grande interesse per oltre un mese e mezzo.

I dirigenti del club doriano hanno lavorato duramente per trovare un accordo con l'Inter attraverso telefonate quotidiane e operazioni di convincimento per portare il ragazzo padovano alla corte di Andrea Pirlo. Tutto vano, ora è Thiago Motta a coccolarsi il promettente giocatore che ha già regalato ai felsinei tre punti d'oro nell'ultima uscita di campionato col Cagliari.