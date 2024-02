Si è concluso l'anticipo serale della 23esima giornata di Serie A. In campo Bologna e Sassuolo, a spuntarla sono i padroni di casa per 4-2 dopo una super rimonta nel finale. Da segnalare il gol del 2-2 realizzato da Fabbian, le altre reti sono state siglate da Ferguson e Saelemaekers. Per gli ospiti in rete Thorstvedt e Volpato, nel mezzo l'autogol di Viti. La squadra di Thiago Motta raggiunge al quarto posto in classifica l'Atalanta a quota 36 punti, il Sassuolo invece a quota 19.