Esplode la rabbia di Marcello Cardona, presidente della Reggina, per l'arbitraggio di Marco Di Bello in occasione del match contro il Cittadella. Ai microfoni di Radio Antenna Febea, Cardona esprime tutte le sue riserve per le decisioni dell'arbitro brindisino, che sul finire del primo tempo ha espulso Giovanni Fabbian: "Siamo molto amareggiati, sotto tutti i punti di vista, per le ammonizioni di Fabbian e Majer, quest'ultimo sostituito giocoforza dal mister.