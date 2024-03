Mirko Calafiori e Giovanni Fabbian sono due dei centri nevralgici del Bologna di Thiago Motta; con le loro prestazioni, il difensore ex Roma e il centrocampista di scuola Inter si sono guadagnati la ribalta con le loro prestazioni, al punto che secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero anche "meritevoli della nazionale maggiore ma che per ora rendono più forte l’Under 21 di Carmine Nunziata".

Oltretutto, dalla parte di Fabbian c'è anche lo score personale: lo scorso anno in B ne fece ben 8 con la Reggina di Pippo Inzaghi e in questa stagione è arrivato già a quota cinque, risolvendo due gare oltre il 90’, ad Empoli e contro il Cagliari in casa. "Quando Fabbian ha segnato, il Bologna non ha mai perso: 5 gol, 15 punti. Chiamatelo Provvidenza", chiosa la Rosea. E l'Inter, che vanta il diritto di recompra dal 2025, prende nota...