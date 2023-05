L'ex difensore Fabio Cannavaro ha inquadrato l'Euroderby ai microfoni di Sportitalia: "Sicuramente sarà una grande partita, queste sfide sono sempre importanti, poi è un derby. Nel 2003 noi uscimmo per la famosa regola del gol in trasferta. Mi auguro sia una bella gara. Si dice che l'Inter sia in vantaggio e il Milan in svantaggio ma si sa il derby è una partita diversa".