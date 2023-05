L'ultima vittoria della storia dell'Hellas Verona contro l'Inter, risalente al lontanissimo 1992, porta la sua firma. Intervistato dal quotidiano L'Arena, Ezio Rossi, ex giocatore dei gialloblu, spiega cosa servirà agli scaligeri questa sera contro gli uomini di Simone Inzaghi: "Contro l’Inter il Verona dovrà giocare una gara intelligente e di attesa, per poi sfruttare l’occasione giusta. Con le big va così, non devi sbagliare e devi cogliere al volo le chance che ti capitano".