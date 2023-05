L'ex bianconero Patrice Evra, al commento tecnico di Prime Video ha detto la sua sulla finale di Istanbul che si giocherà tra Manchester City e Inter, lanciando un curioso appello, visto il suo passato juventino, a tutti gli italiani: "Il City è incredibile, hanno giocatori che possono fare la differenza. Ma l'ho già detto, l'Inter ha le sue possibilità. In una gara secca le squadre italiane sono molto disciplinate, possono fare qualcosa. I nerazzurri giocano con due punte, con Dzeko e Lautaro o con Lautaro e Lukaku, che hanno qualità e possono fare la differenza e mettere in difficoltà il City che è abituato a giocare contro un attaccante.

L'Inter dovrà essere brava nella prima palla in uscita, oggi il Real ha perso troppi palloni e tempo. L'Inter può farcela se gioca con calma, quando gioca palla, perché quello è importantissimo. Agli italiani, da juventino dico: voglio veramente che tutti gli italiani tifino l'Inter perché rappresenta l'Italia. Non gufate, l'Italia ha bisogno di questo, siete tutti italiani e non avete giocato il Mondiale, avete bisogno di questo".