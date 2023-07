Nella giornata di oggi China Evergrande Group, colosso del mercato immobliare, ha ufficializzato perdite nette per 14,8 miliardi di dollari (oltre 13 miliardi di euro) nel 2022. Una questione che riguarda da vicino anche Suning, proprietaria dell'Inter. "Nel 2017 Zhang Jindong aveva anticipato ad Evergrande capitali per 20 miliardi di yuan (circa 2,6 miliardi di euro), sottoscrivendo azioni di classe A di Evergrande Real Estate (nota anche come Hengda Real Estate) destinate alla quotazione in borsa, con la promessa di forti dividendi", ricorda Calcio e Finanza.