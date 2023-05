Il suo presente è il ciclismo, il suo obiettivo è la conquista del Giro d'Italia che scatterà quest'oggi dall'Abruzzo con indosso la maglia di campione del mondo, un'impresa che manca dal 1983 quando a riuscirci fu Giuseppe Saronni. Ma nel passato di Remco Evenepoel, astro delle due ruote del Belgio, c'è stato anche il calcio, e soprattutto un episodio curioso che lo lega all'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku. A raccontarlo è lui stesso ai microfoni di SportWeek: "Avrò avuto 9-10 anni, non di più. Giocavo a calcio ed ero andato a Bruxelles a fare uno di quei campi estivi, sapete. Io stavo nei pulcini mentre Lukaku giocava con l’Anderlecht.

In una delle foto che facemmo, capitai vicino a lui. Sarà stato il triplo di me… Della mia esperienza da calciatore il mio corpo ne ha giovato. Per la stabilità, per esempio. Avere i muscoli della zona addominale sviluppati è importante per la posizione da assumere nelle cronometro", sostiene Evenepoel, che rivela di essere un simpatizzante dell'Arsenal.