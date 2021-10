Eurorivali – Si rialza lo Shakhtar: vittoria in casa del Vorskla e primato

Successo per 2-0 degli uomini di De Zerbi, che agganciano in classifica la Dynamo Kiev

Superato lo shock per la pesante sconfitta interna rimediata contro il Real Madrid in Champions League, lo Shakhtar Donetsk ritorna alla vittoria in campionato: successo esterno della squadra di Roberto De Zerbi che supera il Vorskla per 2-0 grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Tete e Manor Solomon. I Pitmen sono ora a pari punti con la Dynamo Kiev in vetta alla classifica, ma con una partita in più.