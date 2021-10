Eurorivali – Sheriff, Vernydub: “Voglio lottare fino alla fine in Champions”

Il tecnico della formazione moldava: "Cosa accadrà è difficile dirlo. Tutto dipende solo da noi stessi"

Jurij Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol, è ormai l'uomo del momento: è lui, infatti, il trascinatore della formazione moldava che sta sorprendendo tutti in Champions League, specie dopo la storica vittoria del Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. Intervistato dal portale ucraino MetaRatings, Vernydub ha raccontato le emozioni legate allo storico trionfo, aggiungendo di essere riuscito ad ottenere la maglia di Luka Modric da regalare al nipote, per poi spiegare cosa si aspetta dal resto del girone: "Abbiamo ottenuto sin qui otto vittorie e due pareggi. I dati contano, ma la vita continua: abbiamo almeno altre quattro partite davanti a noi nella competizione e vorrei giocarle al meglio lottando fino alla fine. Cosa accadrà è difficile dirlo, non faccio mai previsioni. Tutto dipende solo da noi stessi. La cosa principale è non deviare dal percorso che abbiamo scelto, ma seguirlo passo dopo passo. Allora andrà tutto bene".