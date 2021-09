Eurorivali – Sheriff, Vernydub: “Sapevo che non eravamo inferiori allo Shakhtar”

Il tecnico della sorpresa moldava: "Vogliamo continuare a preparare e giocare le partite come le ultime di Champions League"

Soddisfazione più che legittima quella di Yurij Vernydub , allenatore dello Sheriff Tiraspol che con la vittoria di ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk ha firmato il risultato più clamoroso della prima giornata di Champions League, andando a comandare il girone dell'Inter. A fine gara, il tecnico ucraino commenta così il risultato: "Bella partita, buon avversario; abbiamo capito che giocavamo con un membro fisso della Champions League. Abbiamo capito la loro forza, ma sapevo che i miei ragazzi non erano molto inferiori in velocità e tecnica . Sono contento per i miei ragazzi che hanno mostrato un buon calcio".

A fine gara, i tifosi hanno inneggiato a lui: "Sono orgoglioso di aver sentito il mio nome. Ma questo non è solo merito mio: senza questi ragazzi non ci sarebbe stata la vittoria. C'è più disciplina, più comprensione di cosa fare. Rispetto i tifosi, faccio loro un enorme inchino per il supporto. Ora cercheremo di continuare a preparare e giocare le partite come le ultime di Champions League".