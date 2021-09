Eurorivali – Sheriff, Vernydub: “Real favorita numero uno, poi l’Inter”

Il tecnico della formazione moldava: "Se vogliamo prolungare la nostra favola, dobbiamo dimostrare che meritiamo il girone"

Si avvicina il momento dello storico debutto dello Sheriff Tiraspol, e il tecnico Jurij Vernydub presenta il girone che attende la formazione moldava: "È chiaro che il favorito numero uno è il Real Madrid, il favorito numero due è l'Inter, senza offendere lo Shakhtar Donetsk. E noi siamo la quarta del girone, almeno per ora: ci sono sei partite, se vogliamo prolungare la nostra favola e far capire che non siamo qui per caso, dobbiamo dimostrare che meritiamo di giocare nel gruppo".