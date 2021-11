Eurorivali – Sheriff, Vernydub: “Questa Champions rimarrà a vita nel mio cuore”

Il tecnico della squadra della Transnistria: "Abbiamo giocato bene contro dei giganti, segnando gol bellissimi"

Lo Sheriff Tiraspol ha ancora buone possibilità di conquistare una sorprendente qualificazione agli ottavi di Champions League, ma dovrà dare il massimo e anche di più domani contro il Real Madrid sperando di replicare l'impresa dell'andata. Il tecnico del club della Transnistria Jurij Vernydub, comunque, traccia un bilancio assolutamente positivo di questa esperienza: "Siamo una squadra di Tiraspol, città piccola ma molto carina e accogliente, e siamo già stati in grado di dimostrare che lo Sheriff è un nome nel calcio europeo. Abbiamo giocato bene nella fase a gironi della Champions League, gareggiando con i giganti e facendo gol bellissimi. Rimarrà nel mio cuore per tutta la vita. Per i ragazzi, questa è una grande opportunità per aiutare se stessi nella loro carriera e in futuro per giocare in grandi squadre in Europa. Faremo di tutto per un risultato positivo. Speriamo di poter resistere a un avversario così forte come il Real Madrid. Ci sono alcune defezioni, ma penso che siamo pronti e lo dimostreremo".